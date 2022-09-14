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Bursa’da hastanede tansiyon yükseldi! Hastaların ‘sıra’ kavgası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Bursa’da hastanede tansiyon yükseldi! Hastaların ‘sıra’ kavgası kamerada

Bursa Şehir Hastanesi’nde hastalar arasında “sıra” sebebiyle kavga çıktı. Vatandaşların birbirlerine acımasızca vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi'nde yaşandı.

Hastalar birbirine acımasızca vurdu! HASTALAR BİRBİRİNE ACIMASIZCA VURDU!

SIRA YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen hastalar arasında "sıra" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ACIMASIZCA SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede büyürken hastalar birbirlerine acımasızca vurdu.

POLİS ARAYA GİRDİ

Kavga diğer hastaların ve tesadüfen olay yerinde bulunan bir polisin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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