Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Oktay Hürmet emniyetteki ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, kendisine aldığı telefon ve hediyeleri geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.