15 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşı 24 yaşındaki Asya Pınar Üzümcü'yü, çilingire kapısını açtırdığı evinde bıçaklayarak öldüren, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan 23 yaşındaki Oktay Hürmet ve arkadaşı 26 yaşındaki Alican Vergül hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Gördüğü şiddet sebebiyle sosyal medyadan "Sadece yaşamak istiyorum" paylaşımında bulunup, doğum gününde toprağa verilen Üzümcü'yü öldüren Hürmet ve arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 10:48
  • 1
  • 10
Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da yaşanan olay, mart ayında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü'nün annesi İfakat Evci'yi vücudunun 5 yerinden yaraladı. Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından "Sadece yaşamak istiyorum" şeklinde paylaşımda bulunan Asya, doğum günü 11 Mart'ta toprağa verildi.

  • 3
  • 10
Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

TELEFON VE HEDİYELERİ GERİ VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmet'e "Dur" ihtarında bulundu. Hürmet yoluna devam edince ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül yakalandı.

  • 4
  • 10
Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Oktay Hürmet emniyetteki ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, kendisine aldığı telefon ve hediyeleri geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi. 4 suç kaydı olan Oktay Hürmet ile 1 suç kaydı bulunan Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • 5
  • 10
Bursa’da öldürülen Asya Pınar Üzümcü cinayetinde gelişme! Eski sevgiliye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, faillerin maktulün erkek arkadaşı Oktay Hürmet ve onun arkadaşı Alican Vergül olduklarının anlaşıldığı, Üzümcü'nün tehdit ve darp iddialarıyla Oktay Hürmet hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu ve sanık hakkında 1 ay süreli tedbir kararı verildiğinin tespit edildiği belirtildi.