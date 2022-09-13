Yalova’da kan donduran iddia! 13 günlük kızını zehirleyen babayla ilgili karar için adli tıp raporu beklenecek
Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı atarak öldürmeye kalkıştığı öne sürülen babanın yargılanmasında mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi doğrultusunda karar verdi.
8 Kasım 2021'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.'yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.'nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Serhat O., 15 yıllık evliliğinde karısı ve çocuklarına zarar vermediğini ifade etti.
Eşi ve çocuklarını sevdiğini söyleyen sanık, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, zehrin çocuğun sağlık durumuna etkisiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklenmesi yönünde karar alırken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? 2+1 ve 3+1 konut şartları...
- İstanbul, Ankara, Diyarbakır TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı açıldı mı?
- TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar?
- Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması CANLI İZLE: 13 Eylül Başkan Erdoğan AHABER canlı yayın...
- TOKİ'den dar gelirliye 81 ilde konut! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı: Hangi illerde ev yapılacak? Diyarbakır, Malatya, Gaziantep...
- KYK yedekler açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13-14 Eylül evde bakım maaşı son dakika yattı mı? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut kim, ne kadar ödeyecek? TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Ödeme planı...
- TOKİ e-Devlet başvuru ekranı: TOKİ nerede, hangi illerde yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya başvuru nasıl yapılır?
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut açıklaması saat kaçta?
- Başkan Erdoğan açıklıyor... TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? TOKİ 2022 sosyal konut hangi illerde yapılacak?
- KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK 2022 yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?