Yalova’da kan donduran iddia! 13 günlük kızını zehirleyen babayla ilgili karar için adli tıp raporu beklenecek

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.