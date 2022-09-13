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Yalova’da kan donduran iddia! 13 günlük kızını zehirleyen babayla ilgili karar için adli tıp raporu beklenecek

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Yalova’da kan donduran iddia! 13 günlük kızını zehirleyen babayla ilgili karar için adli tıp raporu beklenecek

Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı atarak öldürmeye kalkıştığı öne sürülen babanın yargılanmasında mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi doğrultusunda karar verdi.

8 Kasım 2021'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.'yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.'nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

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Serhat O., 15 yıllık evliliğinde karısı ve çocuklarına zarar vermediğini ifade etti.

Eşi ve çocuklarını sevdiğini söyleyen sanık, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, zehrin çocuğun sağlık durumuna etkisiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklenmesi yönünde karar alırken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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