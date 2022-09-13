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Çorum'da kumar operasyonu: Aranan dolandırıcı da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Çorum’da kumar operasyonu: Aranan dolandırıcı da yakalandı

Çorum'un İskilip içesinde kumar oynandığı iddiasıyla dernek merkezine düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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