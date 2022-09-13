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Kayseri’de okula silahlı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Kayseri’de okula silahlı saldırı

Kayseri Kocasinan’da bir okul, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kurşunlandı. Sınıfın camı ve duvarları hasar alırken, saldırının gece düzenlenmesi facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi'ndeki Şehit Osman Çelik Ortaokulu'nda yaşanan olayda, sabah sularında okula gelen öğretmenler, camda kurşun izi olduğunu gördü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda polis sevk edildi.

Okula kurşun yağdırdılar! OKULA KURŞUN YAĞDIRDILAR!

Yapılan incelemede, kurşunların hem pencereye hem de okulun duvarlarına zarar verdiği tespit edildi.

KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anında sınıfta kimsenin olmaması da faciayı önledi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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