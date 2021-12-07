13 günlük bebeğe zehir vermişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu

Anne sütünün yetersiz olması nedeniyle mamayla beslenen kız bebek E.E.O. ile ilgili baba Serhat O'nun sosyal medya durumundan "Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı." ve "Kırkından sonra bulduk belayı." yazılı paylaşımlarına da iddianamede yer verildi.

İddianamede, bebeği 13 günlükken gece eve alkollü geldiği, ayakkabılıkta bulunan karınca zehrini alarak mutfak tezgahındaki mama kutusunun içine kattığı, anne Türkan O'nun da gece bu mamadan verdiği E.E.O'nun sabaha kadar ağladığı ifade edildi.

Annenin ertesi gün eşinin evden ayrılmasının ardından biberonun içindeki küf ve tortuyu fark ettiği, bu nedenle toz halindeki mamayı çöpe atarken zehrin bulunduğu poşeti gördüğü kaydedilen iddianamede, 13 yaşındaki büyük kızı E.O. ile eczaneye gönderdiği mamada yabancı madde bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.