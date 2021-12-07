13 günlük bebeğe zehir vermişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
Yalova'da 27 Ekim'de doğan bebeğinin mamasına, 13 günlükken karınca zehri karıştırdığı iddiasıyla tutuklanan Serhat O. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kattığı tozu mama zannettiğini söyleyerek kendini savunan baba, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak.
Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Serhat O. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, Serhat O'nun, eşi Türkan O'nun üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrendiği günden itibaren bebeği istemediği, eşi 7-8 haftalık hamileyken özel bir hastanede kürtaj yaptırma girişiminde bulunduğu, bebeğin 27 Ekim'de dünyaya geldiği belirtildi.
Anne sütünün yetersiz olması nedeniyle mamayla beslenen kız bebek E.E.O. ile ilgili baba Serhat O'nun sosyal medya durumundan "Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı." ve "Kırkından sonra bulduk belayı." yazılı paylaşımlarına da iddianamede yer verildi.
İddianamede, bebeği 13 günlükken gece eve alkollü geldiği, ayakkabılıkta bulunan karınca zehrini alarak mutfak tezgahındaki mama kutusunun içine kattığı, anne Türkan O'nun da gece bu mamadan verdiği E.E.O'nun sabaha kadar ağladığı ifade edildi.
Annenin ertesi gün eşinin evden ayrılmasının ardından biberonun içindeki küf ve tortuyu fark ettiği, bu nedenle toz halindeki mamayı çöpe atarken zehrin bulunduğu poşeti gördüğü kaydedilen iddianamede, 13 yaşındaki büyük kızı E.O. ile eczaneye gönderdiği mamada yabancı madde bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.
EMNİYETTEKİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
İddianamede, Türkan O'nun, bebeğinin eşi tarafından zehirlenmek istendiğini anlayıp 112 Acil Servis'e durumu bildirdiği, mamayı ve karınca zehrini polise teslim ettiği, bunun üzerine gözaltına alınan Serhat O'nun verdiği ifadelerde, maddi sıkıntılarından dolayı 3'üncü çocuğu istemediğini, kürtaj yaptırmayı düşünüp vazgeçtiklerini söylediğine değinildi.
Sanığın, tutuklanmadan önce adli süreçte, emniyete verdiği ve mamaya zehir karıştığını itiraf ettiği sözlerinin aksine olay gecesi toz maddeyi mama zannederek 1-2 kaşık mama kutusunun içine koyduktan sonra poşetini çöpe atıp yatmaya gittiğini, bunun zehir olduğunu bilmediğini öne sürdüğü belirtilen iddianamede, sosyal medyadaki paylaşımlarını "bir anlık öfkeyle yaptığı" beyanları da yer aldı.
Emniyetteki ifadesinden sonra sanığın savcılık ve hakimlikte suçlamaları kabul etmediğine dikkati çekilen iddianamede, "karınca zehrini mama zannederek çocuğunun mamasına karıştırdığı" savunmasının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.
Ayrıca, karınca zehrinin mama ile aynı renkte olmaması ve sanığın, markası yazılı toz zehri mama zannetmesinin imkansız olduğu ifade edilen iddianamede, çocuğuyla ilgilenmeyen Serhat O'nun olay gecesi mama hazırlamasının samimi bulunmadığı, çocuğu öldürme kastıyla ve tasarlayarak karınca zehrini mamasına karıştırdığı, annenin bunu fark etmeyerek bebeğe vermesini sağladığı kaydedildi.
İddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.
Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım'da 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.
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