Esenyurt’ta tacizciye demir sopalı meydan dayağı ‘Namus meselesi kimse karışmasın’
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kadına mesaj göndererek taciz ettiği iddia edilen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından kadının telefonundan mesaj gönderilerek buluşmaya çağrıldı. Buluşma yerine gelen şahıs, kadının kocası ve yakınları tarafından dövüldü. Darp anı da, gruptaki bir kişi tarafından kayda alındı.
Olay Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda yaşandı. Eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini farkeden koca durumu akrabalarına anlattı.
EŞİNİN AĞZINDAN BULUŞMA TEKLİF ETTİ
Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.
Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı.
10 KİŞİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.
"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"
Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.
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