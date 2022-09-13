Esenyurt’ta tacizciye demir sopalı meydan dayağı ‘Namus meselesi kimse karışmasın’

"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"



Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

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