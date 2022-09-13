13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç başa birbirine girdi

İstanbul’da yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç başa birbirine girdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
ABONE OL
İstanbul’da yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç başa birbirine girdi

İstanbul’da iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Birbirlerine saldıran kadın sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı.

Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu.

Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı.

Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı.

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA