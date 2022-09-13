İstanbul’da yeraltı çarşısı savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
İstanbul’da yeraltı çarşısında aynı dükkana talip olan iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Konuyla alakalı yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vatandaşların canını zor kurtardığı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Tacettin G. isimli esnaf, satılık olan dükkanı alınca bir diğer esnaf Mehmet T. ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma, bir süre sonra husumete dönüştü.
SİLAH VE SOPAYLA SALDIRDILAR
Yeraltı çarşısında esnaf dükkanlarını kapatırken Mehmet T. ve Tacettin G.'nin beraberindeki 2 grup ellerinde silah ve sopalarla çarşıya geldi. Husumetli iki grup arasında kısa süre içerisinde silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar ve turistler canlarını zor kurtardı. Şüpheliler, çatışmanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla alakası olmayan 1 vatandaşın da omzundan vurulduğu olayda toplam 7 kişi yaralandı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmaların devamında Abdullah K., Abdulmuttalip G. ve Teyfik G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki gruptan da gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan silahlı çatışma işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin yeraltı çarşısına girdiği daha sonra iki grubun birbirine ateş açtığı görülüyor. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin yerde sopayla dövüldüğü görülüyor. Daha sonra şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
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