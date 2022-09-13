İstanbul’da yeraltı çarşısı savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı

Çalışmaların devamında Abdullah K., Abdulmuttalip G. ve Teyfik G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İki gruptan da gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan silahlı çatışma işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin yeraltı çarşısına girdiği daha sonra iki grubun birbirine ateş açtığı görülüyor. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin yerde sopayla dövüldüğü görülüyor. Daha sonra şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşıyor.