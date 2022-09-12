Sakarya’da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralı kadının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.