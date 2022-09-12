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Sakarya’da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Sakarya’da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Sakarya’da boşanmak üzere olduğu 2 çocuk sahibi olan kadını, bıçak darbeleriyle ağır yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakanan cani kocanın yaşattığı dehşet anları ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani koca yaşattığı dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

2 çocuk sahibi olan kadını bıçak darbeleriyle ağır yaraladıktan sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin ikazı neticesinde duran ve gözaltına alınan cani kocanın yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şahsın kadına saldırması ve bıçaklamaya başlaması, vatandaşların kaçması, işletme sahiplerinin şahsa müdahalesi ve birlikte yere düşmesi, kadının kanlar içinde diğer dükkana girmesi, şahsın kadının peşinden koşarak dükkana girmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU

Olay, 7 Eylül günü sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen 31 yaşındaki E.B. ile 25 yaşındaki Ş.B., davaları için adliyeye geldi.

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralı kadının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eşini adliyenin önünde defalarca bıçakladı! EŞİNİ ADLİYENİN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLADI!

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