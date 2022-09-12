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Bursa-Balıkesir karayolunda 25 yaşlarında kadın cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Bursa-Balıkesir karayolunda 25 yaşlarında kadın cesedi bulundu

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde yol kenarında 25 yaşlarında bir kadının cansız bedeni bulundu. Emniyet güçleri olaya dair detaylı soruşturma başlattı.

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