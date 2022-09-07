Sakarya’da vahşet! Boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından canice bıçaklandı

Eşiyle birlikte onları ayırma mücadelesi verdiğini aktaran Hazır, "O sırada yuvarlandık. Orada adamın bıçağını düşürdük. Kadın yan taraftaki iş yerine kaçtı. Bu sırada adam bizim elimizden kurtuldu ve oraya girdi. Orada tekrar bıçaklamaya devam etti. Bu arada 112'yi ve polisi aradık." dedi.