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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde orman yangını! Vali ve belediye başkanından açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde orman yangını! Vali ve belediye başkanından açıklama geldi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangınında hemen hemen 3 hektarlık alan zarar gördü. Konuya ilişkin Vali Numan Hatiboğlu, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtip, “Yangının neden çıktığını henüz tespit edemedik. Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz." açıklamasında bulunurken, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'da son durumu A Haber’de anlattı. İşte ayrıntılar...

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