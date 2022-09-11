11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda yangın! Ekiplerin müdahalesi başladı

Son dakika: Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda yangın! Ekiplerin müdahalesi başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022
ABONE OL
Son dakika: Antalya’da yerleşim yerlerine yakın alanda yangın! Ekiplerin müdahalesi başladı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA