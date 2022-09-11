Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Sağanak yağmur bu sabah başladı | Bugün hava nasıl olacak?

"Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz"

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