İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma! AVM'deki vatandaşlar büyük korku yaşadı! Yaralılar var... Çatışma anı güvenlik kamerasında
İstanbul'da Sarıyer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...
İstanbul'da bir alışveriş merkezine bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAFEDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
O ANLAR KAMERADA
Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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