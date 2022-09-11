İstanbul’un göbeğinde silahlı çatışma! AVM’deki vatandaşlar büyük korku yaşadı! Yaralılar var... Çatışma anı güvenlik kamerasında

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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