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Muğla'da 3 otomobil birbirine girdi! 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
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Muğla’da 3 otomobil birbirine girdi! 7 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar...

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