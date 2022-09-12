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Osmaniye'de iki aile arasında av tüfeği ve kalaşnikoflu kavga: 2 ölü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Osmaniye’de iki aile arasında av tüfeği ve kalaşnikoflu kavga: 2 ölü!

Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Hatun Canbolat ile Ali Uğurlu öldü, 3 kişi de yaralandı. Polis silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta meydana geldi.

Ali Uğur, iddiaya göre husumetli olduğu Canbolat ailesinin evine gitti.

Evin önünde Uğurlu ve Canbolat ailesinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, birbirlerine kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğiyle ateş açtı.

Silahlı çatışmada, Hatun Canbolat, Ali Uğurlu ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yanında kalaşnikof marka tüfeğin bulunduğu Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Hatun Canbolat ve 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hatun Canbolat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 YARALI VAR

Yaralı 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kalaşnikof marka piyade tüfeği ile evin avlusundaki av tüfeğine el koyarken, siyahlara ait çok sayıda boş kovan ile kartuş buldu.

Polis silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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