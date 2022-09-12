Osmaniye’de iki aile arasında av tüfeği ve kalaşnikoflu kavga: 2 ölü!

3 YARALI VAR

Yaralı 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Polis, olay yerinde yaptığı incelemede kalaşnikof marka piyade tüfeği ile evin avlusundaki av tüfeğine el koyarken, siyahlara ait çok sayıda boş kovan ile kartuş buldu.

Polis silahlı kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.