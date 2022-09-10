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Trabzon'da şoke eden olay! Çöpte bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Trabzon’da şoke eden olay! Çöpte bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu. Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

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