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Kına gecesinde havaya açılan ateş can aldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Kına gecesinde havaya açılan ateş can aldı

Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi öldü. Henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti. Koşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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