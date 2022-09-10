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İstanbul Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Oligark'ta yangın

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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İstanbul Beşiktaş’ta ünlü gece kulübü Oligark’ta yangın

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.

Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi.

Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti.

Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

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