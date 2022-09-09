Sancaktepe’de gözü dönen şahıs eşini taciz eden kişiyi minibüsle biçti geçti! O anlar kamerada
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, eşini taciz eden şahsı araçla ezerek metrelerce sürükledi. Yaşanan olay ardından adrese gelen genç kadının akrabaları da yaralı şahsı sopalarla dövdü. Ağzı açık bırakan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken taciz şüphelisi şahıs ağır yaralandı. Gözü dönen koca da tutuklandı.
Olay, geçen hafta İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.
TACİZ EDEN ŞAHISLA KARŞILAŞTI
İddiaya göre, Funda Yıldız isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden şahıs ile sokakta karşılaştı.
KOCASINA CANLI KONUM ATTI
O esnada durumu kocasına bildiren genç kadın, bulunduğu noktayı canlı konum atarak eşine bildirdi.
EŞİNİN TACİZCİSİNİ BİÇTİ GEÇTİ/ VİDEO İZLE
Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi şahsa çarparak metrelerce sürükledi.
AKRABALARI SOPALARLA SALDIRDI
Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları yaralı şahsı sopalarla darp etti. Taciz şüphelisi ağır yaralandı. Öfkeli koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sürücünün taciz şüphelisini araçla ezdiği ardından genç kadının akrabalarının yaralı şahsı sopalarla darp ettiği görülüyor.
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