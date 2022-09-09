İstanbul’da minibüste fazla yolcu tartışması! Şoför kadın yolcuya saldırdı

Minibüs şoförü ile aralarında geçen tartışmaya diğer yolcular da müdahil oldu. Bazı yolcular şoförü, "tartıştığın kişi kadın terbiyeli ol" diye uyarırken, minibüs şoförünün yolculara, "buranın insanları böyle, beğenmiyorsanız taksiye binin" diye hakaretler ettiği görüldü. Yol ortasında kavgaya dönüşmek üzere olan tartışma polisin araya girmesi ile son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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