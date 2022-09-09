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Şırnak'ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Şırnak’ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü 14 tüfek ve 5 el bombası ele geçirildiğini duyurdu. Terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-17 operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-17' Operasyonları kapsamında, dün Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında operasyon yapıldı.

Operasyonda toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi. Terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı sürdürüldüğü belirtildi.

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