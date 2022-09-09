Şırnak’ta toprağa gömülü çok sayıda silah ve bomba ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-17 operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-17' Operasyonları kapsamında, dün Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında operasyon yapıldı.