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İstanbul’da kadın kasiyere kadın müşteriden skandal hareket! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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İstanbul’da kadın kasiyere kadın müşteriden skandal hareket! O anlar kamerada

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir markette alışveriş yapan 3 kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan maganda kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle marketten kaçtı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, 2 kadın olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, geçen günlerde saat 20.25 sularında Şişli Kuştepe'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam sularında bir markette alışveriş yapan 3 kadın ardından kasa sırasına girdi. Burada kasiyer ile kadınlar arasında sözlü tartışma çıktı.

KASİYERİ TOKATLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri genç kasiyere saldırarak tokat attı.

3 KADIN KASİYERE SALDIRDI! TOKAT ANLARI/ VİDEO İZLE

Diğer kadınların da tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Saldırgan kadınlar ardından marketten ayrılırken, genç kasiyer ise polise ihbarda bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS KADINA SALDIRGAN KADINLARI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan kadının ifadesini aldıktan sonra marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan kadınların D.G. ve L.Ç. oldukları tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda iki kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlemleri yapılan iki kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.

3 kadın kasiyere saldırdı! 3 KADIN KASİYERE SALDIRDI!
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