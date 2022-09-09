İstanbul’da kadın kasiyere kadın müşteriden skandal hareket! O anlar kamerada

Devam eden çalışmalarda iki kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlemleri yapılan iki kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.

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