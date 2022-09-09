İstanbul’da kadın kasiyere kadın müşteriden skandal hareket! O anlar kamerada
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir markette alışveriş yapan 3 kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan maganda kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle marketten kaçtı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, 2 kadın olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.
KASİYERİ TOKATLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlardan biri genç kasiyere saldırarak tokat attı.
3 KADIN KASİYERE SALDIRDI! TOKAT ANLARI/ VİDEO İZLE
Diğer kadınların da tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Saldırgan kadınlar ardından marketten ayrılırken, genç kasiyer ise polise ihbarda bulundu.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
POLİS KADINA SALDIRGAN KADINLARI YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan kadının ifadesini aldıktan sonra marketin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan kadınların D.G. ve L.Ç. oldukları tespit edildi.
Devam eden çalışmalarda iki kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlemleri yapılan iki kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?
- KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu: Ferencvaros 10 kişiyle kazandı
- Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
- 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
- MAÇ ÖZETİ İZLE | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?
- En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
- Kraliçe Elizabeth öldü mü, yerine kim geçecek? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...