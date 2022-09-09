09 Eylül 2022, Cuma
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3 kadın kasiyere saldırdı! Tokat anları kamerada
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir markette alışveriş yapan 3 kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan maganda kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle marketten kaçtı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, 2 kadın olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.