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3 kadın kasiyere saldırdı! Tokat anları kamerada

İHA
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Giriş: 09.09.2022 11:39
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir markette alışveriş yapan 3 kadın, tartıştıkları kadın kasiyere saldırdı. Genç kadına tokat atan maganda kadınlar, vatandaşların araya girmesiyle marketten kaçtı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, 2 kadın olayın ardından emniyet güçleri tarafından yakalandı.
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