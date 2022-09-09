Uyuşturucu bağımlısı şahıs sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı! Önce dövdü, sonra evini yaktı

'NE OLUR, BENİ KURTARIN'



Doğum yapıp, eve döndükten sonra oğlunun kendinden korkmaya başladığını belirten Fatma G., "Oğlum benden kaçıyordu. Ne olduğunu sorduğumda; Emre'nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Ona, 'Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız' demiş. Bugün de 'Seninle birlikte olmak istemiyorum. Artık benden ve çocuklarımdan uzak dur' dedim. Sonra sinirlenip, evi yaktı. Artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur, beni kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.

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