Uyuşturucu bağımlısı şahıs sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı! Önce dövdü, sonra evini yaktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Emre K., ayrılmak isteyen 32 yaşındaki kız arkadaşı Fatma G.'yi dövüp, evdeki eşyaları yaktı. Kendi olanaklarıyla alevleri büyümeden söndüren Fatma G., kaçan Emre K.'den şikayetçi oldu. Ağlayarak yardım isteyen iki çocuk sahibi Fatma G., "Ne olur, beni kurtarın" şeklinde konuştu.
Adana'nın Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma G., dini nikah ile beraber yaşadığı Ali U. (34) 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevine girince oğlu D.E.'ye yalnız başına bakmaya başladı.
Bu dönemde Fatma G., geçen sene restoranda tanıştığı Emre K. ile sevgili oldu.
Çift, daha ardından beraber yaşamaya başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Emre K., iddiaya göre, sık sık tartıştığı Fatma G.'yi darbedip, vücudunda sigara söndürdü.
'AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLDU'
Geçen ay Emre K.'den bir çocuk dünyaya getiren Fatma G., dün sabah ona ayrılmak istediğini söyledi. Çıkan kavgada Emre K., Fatma G.'yi dövüp, evdeki koltuk süngerleri ile perdeleri ateşe verdi.
Camları da kıran Emre K., kaçtı. Kendi imkanları ile alevleri büyümeden söndüren Fatma G., durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'AÇ KALDIĞIMIZ GÜNLER OLDU'
Emre K. ile tanıştıktan sonra kötü günlerin başladığını anlatan Fatma G., "Bana platonik olarak aşıktı ancak ben arkadaş olarak kalmak istedim. Sonra bana uyuşturucu verdi ve başımdan bir tecavüz olayı geçti. Hamile kaldım ve bunu 1,5 ay sonra öğrendim. Benim ve oğlumun kimliğini çaldı, cep telefonumu götürdü. Evde altınlarım vardı, alıp başkalarına verdi. Aç kaldığımız günler oldu" dedi.
'NE OLUR, BENİ KURTARIN'
Doğum yapıp, eve döndükten sonra oğlunun kendinden korkmaya başladığını belirten Fatma G., "Oğlum benden kaçıyordu. Ne olduğunu sorduğumda; Emre'nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Ona, 'Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız' demiş. Bugün de 'Seninle birlikte olmak istemiyorum. Artık benden ve çocuklarımdan uzak dur' dedim. Sonra sinirlenip, evi yaktı. Artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur, beni kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.
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