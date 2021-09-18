18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İETT aracında bir yeni skandal daha! Seyir halindeki otobüsün tekerliği fırladı

İETT aracında bir yeni skandal daha! Seyir halindeki otobüsün tekerliği fırladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2021 10:35
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İETT araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi tedbir almaması sürücüler ve halktan büyük tepkiler alıyor. Son olarak şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
5 bin yıllık sandık mezar bulundu!
5 bin yıllık sandık mezar bulundu!
İşte devletin gücü! Teslimata sayılı gün kaldı
İşte devletin gücü! Teslimata sayılı gün kaldı
İETT aracında bir yeni skandal daha!
İETT aracında bir yeni skandal daha!
Memleket Partisi’nde ilk Olağan Kurultay!
Memleket Partisi'nde ilk Olağan Kurultay!
Fethin sembolü Edirnekapı’nın hali içler acısı!
Fethin sembolü Edirnekapı’nın hali içler acısı!
Türkiye’den İdlib’de 100 bin briket ev!
Türkiye'den İdlib'de 100 bin briket ev!
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
Dışişleri’nden Atina’daki zirveye tepki!
Dışişleri'nden Atina'daki zirveye tepki!
KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu!
KYK yurtlarında 5 yıldızlı otel konforu!
Gülümseten anlar
Gülümseten anlar
Azerbaycan: Türkiye ve Pakistan ile...
Azerbaycan: Türkiye ve Pakistan ile...
İngiltere’den flaş Türkiye kararı: Kırmızı listeden çıkarıldı
İngiltere'den flaş Türkiye kararı: Kırmızı listeden çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster