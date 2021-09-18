İETT aracında bir yeni skandal daha! Seyir halindeki otobüsün tekerliği fırladı

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İETT araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi tedbir almaması sürücüler ve halktan büyük tepkiler alıyor. Son olarak şehir içi yolcu otobüsünün seyir halinde iki tekerleği yerinden fırladı. O anları kaydeden vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.