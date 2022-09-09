ATAK T129 helikopterlerinden İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında zeybek gösterisi

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle başlayan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

İzmir bugün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Kutlamalar sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlarken, Gündoğdu Meydanı'ndan da dikkat çeken bir görüntü geldi.