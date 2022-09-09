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ATAK T129 helikopterlerinden İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında zeybek gösterisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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ATAK T129 helikopterlerinden İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında zeybek gösterisi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kutlamalar yapılıyor. Kentteki etkinliklerden yansıyan görüntülerde en çok dikkat çeken ise ATAK T129 helikopterlerinin zeybek gösterisi oldu.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle başlayan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalarda helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

İzmir bugün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor. Kutlamalar sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlarken, Gündoğdu Meydanı'ndan da dikkat çeken bir görüntü geldi.

Görüntüde iki helikopter çalan zeybek müziği ile karşılıklı zeybek oynadı.

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