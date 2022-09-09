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Denizli-Muğla sınırında korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Denizli-Muğla sınırında korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.

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