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2 yaşındaki çocuğun ölümünde dehşete düşüren iddia

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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2 yaşındaki çocuğun ölümünde dehşete düşüren iddia

İstanbul Beylikdüzü'nde iki katlı apartmanın üst katından düşerek öldüğü iddia edilen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, hastanede hazırlanan ilk raporunda istismar belirtileri bulunduğu belirtildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sularında iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen sebeple balkondan bahçe zeminine düştü.

Çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi E. Y.'yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.'ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.'nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

AİLE: FASULYE SIRIĞINA DÜŞTÜ

Bu raporla E.Y.'nin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun 'fasulye sırığı üzerine düştüğünü' ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.

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