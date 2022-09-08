Kırıkkale’de şaşırtan görüntü! Havada paralar uçuştu

Kırıkkale'de yaşanan olay, saat 14.30 sularında Zafer Caddesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarında etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.