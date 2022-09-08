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Kırıkkale’de şaşırtan görüntü! Havada paralar uçuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Kırıkkale’de şaşırtan görüntü! Havada paralar uçuştu

Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, onlarca vatandaş tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. İşte o anlar...

Kırıkkale'de yaşanan olay, saat 14.30 sularında Zafer Caddesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarında etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber olduğu yer alıyor.

Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları tek tek yerden topladı. Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi.

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