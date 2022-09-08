Aydın’da cinayet gibi kazada şok detay! Olay yerinde çekilen fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
Aydın’da geçen yıl motosikletli gence çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum’un olay yerinde tesadüfen çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan kaza, 20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Öztaş Plaza karşısında meydana geldi. 25 yaşındaki Görkem Efekan Culum kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da 37 yaşındaki Yusuf Kaya'nın kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü.
Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınan Culum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Culum emniyetteki ifadesinde, "Bir aracı sollamak isterken muhtemelen yerde bulunan taşa çarptım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim, kaldırıma çarptım. Direksiyon kilitlendiği için sonrasında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Başında kask yoktu" dedi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURLU BULUNDU
Trafik kazası tespit tutanağına göre araç sürücüsü Culum'un şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.
Motosiklet sürücüsü Kaya'nın ise kusurunun bulunmadığı vurgulandı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
AVUKAT İDDİANAMEYE İTİRAZ ETTİ
Kaya ailesinin avukatı Varol Turbay vatandaşlar tarafından olay yerinde tesadüfen çekilen bir fotoğraf karesine ulaştı. Savcılık dosyasında bulunmayan fotoğrafta Culum'un sol kolunun alçılı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Culum'un üzerinde kas gevşetici haplar bulundu.
Culum'un bir kolu alçılı olarak ve kas gevşetici hap alarak araç kullandığı anlaşıldı. Avukat, fotoğraf karesini delil olarak sunup, kas gevşetici hapların uyku hali yaratabileceği gerekçesiyle iddianameye itiraz ederek sanığın 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi.
ADLİ TIP RAPORUNU MAHKEMEYE SUNACAK
Avukat Varol Turbay'ın itirazı üzerine Adli Tıp ortopedi uzmanları kol alçılı şekilde araç kullanılıp kullanılmayacağına dair rapor hazırlayacak. Avukat Varol Turbay, "Trafik raporlarına göre sanık asli kusurludur. Kazadan sonra vatandaşların olay yerinde çektiği fotoğrafta bir kolunun alçılı olduğu görülüyor. Sürücü bu şekilde tek kolla, yoğun trafikte süratle araç kullanmıştır. Kazadan sonra sanığın üst aramasında ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bulundu. Bu ilaçlar uyku hali ve uyuşukluk yapabileceğinden araba kullanması da sakıncalı. Bir eli alçılı olduğu için tek elle vites değiştirirken kaza yaptığı anlaşılıyor. Bu kaza basit taksiri aşan bir durum. Bu nedenle bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ettik" dedi.
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