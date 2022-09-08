Aydın’da cinayet gibi kazada şok detay! Olay yerinde çekilen fotoğraf davanın seyrini değiştirdi

Culum'un bir kolu alçılı olarak ve kas gevşetici hap alarak araç kullandığı anlaşıldı. Avukat, fotoğraf karesini delil olarak sunup, kas gevşetici hapların uyku hali yaratabileceği gerekçesiyle iddianameye itiraz ederek sanığın 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi.

ADLİ TIP RAPORUNU MAHKEMEYE SUNACAK

Avukat Varol Turbay'ın itirazı üzerine Adli Tıp ortopedi uzmanları kol alçılı şekilde araç kullanılıp kullanılmayacağına dair rapor hazırlayacak. Avukat Varol Turbay, "Trafik raporlarına göre sanık asli kusurludur. Kazadan sonra vatandaşların olay yerinde çektiği fotoğrafta bir kolunun alçılı olduğu görülüyor. Sürücü bu şekilde tek kolla, yoğun trafikte süratle araç kullanmıştır. Kazadan sonra sanığın üst aramasında ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar bulundu. Bu ilaçlar uyku hali ve uyuşukluk yapabileceğinden araba kullanması da sakıncalı. Bir eli alçılı olduğu için tek elle vites değiştirirken kaza yaptığı anlaşılıyor. Bu kaza basit taksiri aşan bir durum. Bu nedenle bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ettik" dedi.