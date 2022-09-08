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Son dakika! Alanya'da orman yangını çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika! Alanya’da orman yangını çıktı

Alanya'nın Beldibi Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor." denildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, ülke genelinde başlayan ve Mersin'de korkunç şekilde büyüyen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

ANTALYA ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Sabah sularında Alanya'nın Beldibi Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin seferber olduğu yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor." açıklaması yapıldı.

Antalya’da orman yangını ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

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