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İzmir'de bacanakların arazi kavgasında kan aktı! 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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İzmir’de bacanakların arazi kavgasında kan aktı! 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 bacanak arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Suç aletiyle yakalanan şahsın işlemleri devam ediyor.

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