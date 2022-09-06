Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlı operasyonlar sürüyor. Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekiplerce toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
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