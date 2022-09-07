Şaka değil gerçek! Arka koltuğa sığmayınca ön koltuğa yerleştirdi! İncelenince ne olduğu ortaya çıktı

ARKA KOLTUĞA SIĞMAYINCA ÖN KOLTUĞA KOYMUŞLAR

Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri, ön koltuğa battaniyeye sarılı halde bir küp ele geçirdi. Jandarma tarafından titizlikle araçtan indirilen küpün uzmanların yaptığı incelemede, Pithos adı verilen küpün Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık olduğu tespit edildi. O dönemlerde Pithos Küpünün sıvı maddelerin muhafazası için kullanıldığı bildirildi.