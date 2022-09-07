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Şaka değil gerçek! Arka koltuğa sığmayınca ön koltuğa yerleştirdi! İncelenince ne olduğu ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Şaka değil gerçek! Arka koltuğa sığmayınca ön koltuğa yerleştirdi! İncelenince ne olduğu ortaya çıktı

Aksaray'da gerçekleşen hırsızlık olayında 2 kişi battaniyeye içine sardıkları 11 asırlık tarihi eser küpü aracın ön koltuğuna yerleştirerek çalmaya kalkıştı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalanan şahıs sorgula alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Çalınan küpün Bizans dönemine ait tarihi eser olduğu ifade edilirken zanlıların, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları ortaya çıktı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerine, iki kişinin tarihi eser satışı yapmak için nakil yapacağı ihbarı ulaştı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Aksaray'dan Konya'ya tarihi eser nakli gerçekleşeceğini öğrenen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı araştırmada 2 şahsın kimliğini tespit etti.

EKİPLER TAKİBE ALDI

Tespit edilen Ali E. (40) ve Seyit Ali B. (45) isimli şahıslar jandarma ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı.

BİZANS'IN 11 ASIRLIK PİTHOS KÜPÜNÜ ARKA KOLTUĞA SIĞMAYINCA ÖN KOLTUĞA YERLEŞTİRİP ÇALMAYA KALKIŞTI/ VİDEO İZLE

Bir süre yapılan takibin ardından şahısların araçla tarihi eseri nakletmek üzere yola çıkmasıyla operasyon için düğmeye basıldı.

Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ARKA KOLTUĞA SIĞMAYINCA ÖN KOLTUĞA KOYMUŞLAR

Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri, ön koltuğa battaniyeye sarılı halde bir küp ele geçirdi. Jandarma tarafından titizlikle araçtan indirilen küpün uzmanların yaptığı incelemede, Pithos adı verilen küpün Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık olduğu tespit edildi. O dönemlerde Pithos Küpünün sıvı maddelerin muhafazası için kullanıldığı bildirildi.

Üzerinde haç işareti bulunan küp jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 asırlık küpü bakın nasıl çalmaya çalıştılar? 2 ASIRLIK KÜPÜ BAKIN NASIL ÇALMAYA ÇALIŞTILAR?

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