07 Eylül 2022, Çarşamba
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Akıl alır gibi değil! Bizans’ın 11 asırlık Pithos Küpünü arka koltuğa sığmayınca ön koltuğa yerleştirip çalmaya kalkıştı
Aksaray'da gerçekleşen hırsızlık olayında 2 kişi battaniyeye içine sardıkları 11 asırlık tarihi eser küpü aracın ön koltuğuna yerleştirerek çalmaya kalkıştı. Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalanan şahıs sorgula alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Çalınan küpün Bizans dönemine ait tarihi eser olduğu ifade edilirken zanlıların, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları ortaya çıktı.