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Tavuk fabrikasında zehirlenme! 27 işçi hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Tavuk fabrikasında zehirlenme! 27 işçi hastanelik oldu

Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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