Cinayetten aranan şahıs cezaevinde yakalandı: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim

İstanbul'da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 sene kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı olan 41 yaşındaki Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yakını G.A.'yı ziyarete geldi.