Cinayetten aranan şahıs cezaevinde yakalandı: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
İstanbul’da işlediği cinayet sebebiyle aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan 41 yaşındaki Emin Arslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” şeklinde konuştu.
İstanbul'da gerçekleştirdiği kasten adam öldürmek suçundan hakkında 25 sene kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı olan 41 yaşındaki Emin Arslan, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yakını G.A.'yı ziyarete geldi.
CEZAEVİNDE YAKALANDI
Cezaevi girişinde yapılan kontrollerde Arslan'ın cinayet suçundan arandığı tespit edildi. Cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
CİNAYETTEN ARANAN ŞAHIS CEZAEVİNDE YAKALANDI
Cezaevine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol altında tutulan Emin Arslan'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
"25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM. 20 KİŞİ DAHA ÖLDÜRECEĞİM"
Arslan, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişiyi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim" dedi.
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