Son dakika: Gaziantep'teki kimya fabrikasında korkutan patlama: 2 kişi öldü
Son dakika haberleri... Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
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