Uzman çavuş sevgilisini katleden kadının cezası belli oldu! "O kızın gözyaşlarına inanmayın"
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde beraber yaşadığı sevgilisi Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı kasten öldürmekten yargılanan Gizem Erdoğan'ın cezası belli oldu. Erdoğan, son ifadelerinde ‘’Üzgünüm, burada olmayı hak etmiyorum. İsteyerek ve bilerek yapmadım’’ şeklinde konuştu. Mahkeme kurulu, haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 sene 4 ay hapis cezası verdi.
İstanbul Kağıthane'de, 5 Temmuz 2021 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, bir süredir birlikte yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından beylik silahıyla vurularak öldürülmüştü. Olayın peşinden Gizem Erdoğan "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamede Sanık Gizem Erdoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.
Geçtiğimiz celse savcı esas hakkındaki mütalaasında sanık Gizem Erdoğan ile Zeynel Yıldırım'ın internet ortamında tanıştığı, anığın bir süre sonra Samsun'dan İstanbul'a gelerek Yıldırım'ın evinde birlikte yaşamaya başladıkları, Yıldırım ile Erdoğan arasında bir süre sonra geçimsizlik başladığı anlatıldı.
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mütalaada, sanığın olay tarihinde eve gelerek kapıyı açmaya çalıştığı, Gizem Erdoğan'ın bunu fark etmesi üzerine Zeynel Yıldırım'a ait silahı alarak kapıyı açtığı belirtildi. Erdoğan'ın kapıyı açtıktan sonra maktule ateş etmeye başladığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Mütalaada, Gizem Erdoğan hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Gizem Erdoğan cezaevinden getirildi. Zeynel Yıldırım'ın annesi ve kız kardeşi ise SEGBİS ile duruşmaya katılarak ifade verdi.
"OĞLUM SUÇSUZ YERE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR"
Anne Asiye Yıldırım, "Gaziantep'te yaşıyorum. Delillerin saklanmaması için sizden rica etmiştim oğlumun kanının yerde kalmaması için. Gözyaşlarım durmuyor. Bir senedir burnum hep kanıyor. Oğlumu medya yanlış tanıtıyor. Asla nişanlı değildi. Oğluma, 'Gidelim isteyelim' dedim. Bana, 'Hayır istenecek biri değil' dedi. Oğlumun sözlerine inanıyorum. O kızın gözyaşlarına inanmayın. Oğlum suçsuz yere öldürülmüştür. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.
ÇAVUŞ'UN KARDEŞİ İFADE VERDİ
Kardeşi Nalan Yıldırım ise "Ağabeyimle aram çok iyiydi her zaman. Benimle her şeyini paylaşırdı. Evlilik düşündüğünü bana söylerdi. Bu kendisine bela olduğu için bırakmadığı için abim kendisine yakışmadığı için kapıya koymamış. Kadın da gitmemiş. Planlayarak ağabeyimi öldürdü. Kadın bana, 'Silah tutmayı Zeynel öğretti' demiş. Bize de silah öğrettiği halde ben elime silah alamam. Şarjörü boşaltmış.
"KISKANÇLIKLA BİLEREK İSTEYEREK ÖLDÜRMÜŞTÜR"
Ağabeyim mert bir insandı. Cezası ağırlaştırılmış müebbet olmalı. Size güveniyorum" diye konuştu. Şikayetçilerin avukatı Emine Yılmaz da mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Sanık herşeyi detaylı anlatmıştır, soğukkanlılıkla anlatmıştır. Ancak mahkemede olayı meşru savunmaya ve haksız tahrike sokmaya çalışmaktadır. Kendisi tercih edilmediği için kıskançlıkla bilerek isteyerek öldürmüştür" şeklinde konuştu.
''KENDİME ZARAR VERMEK İSTİYORDUM''
Savunmasına özür dileyerek başlayan sanık Gizem Erdoğan, Ailenin acısını anlıyorum bende en az onlar kadar üzgünüm. Herhangi birine zarar verme niyetim olmadı. Ben kendime zarar vermek istiyordum. Beni fotoğraflarımla tehdit ediyordu'' diyerek tahliyesini talep etti. Gizem Erdoğan'ın avukatı ''Müvekkilim Gizem bilerek isteyerek eylemi gerçekleştirmemiştir. Müvekkil bu eylemi yaparken içerisinde bulunduğu durumda akli melekeleri yerinde olmadığından gerçekleşmiştir. Planlama ve tasarlama söz konusu değildir'' dedi.
''BURADA OLMAYI HAK ETMİYORUM''
Son sözü sorulan Gizem Erdoğan, ''Karşı tarafın bana söylediklerini asla kabul etmiyorum. Ben o kadar gurursuz insan değilim gitmek istedim ama Zeynel beni maddi manevi çöküntüye uğrattığı için gidemedim. Sonra tehditlere başladı. Üzgünüm, burada olmayı hak etmiyorum. İsteyerek ve bilerek yapmadım'' dedi.
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