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Cinayet zanlısından kan donduran sözler: "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim"

İHA
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Giriş: 06.09.2022 15:51
İstanbul’da işlediği cinayet sebebiyle aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan 41 yaşındaki Emin Arslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” şeklinde konuştu.
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