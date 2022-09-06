Cinayet zanlısından kan donduran sözler: "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim"

İstanbul’da işlediği cinayet sebebiyle aranan ve yakınını görmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yakalanan 41 yaşındaki Emin Arslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “25 kişi öldürdüm. 20 kişi daha öldüreceğim” şeklinde konuştu.

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