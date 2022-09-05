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Son dakika: Sarıyer'de 14 saatlik su kesintisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Son dakika: Sarıyer’de 14 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenilenen Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat boyunca su verilemeyeceğini bildirdi.

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