LGBT’ye karşı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’ndan flaş açıklama! Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşunun desteği ile Saraçhane'de 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Hüdayi Vakfı, İsmail Ağa, Hakyol, Hayrat, İDDEF, Siyer Vakfı, Yedi Hilal, TÜGVA, Ülkü Ocakları, Yesevi Alperenler, Osmanlı Ocakları, İHH, İstanbul Aile Vakfı, HayDer gibi birçok STKnın temsilcisi de hazır bulundu.

Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan STK'ler adına basın açıklamasını okuyan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Başkanı Kürşat Mican, son yıllarda Türkiye ve dünyada LGBT faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi.

LGBT'lilerin sosyal medya başta olmak üzere sinemadan reklamlara, kitaplardan bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan sporculara kadar her kesimi ve her türlü kitle iletişim aracını etkin bir şekilde propaganda amacıyla kullandığını ifade eden Mican, ayrıca egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı kurarak yol alındığını belirtti.