LGBT'ye karşı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'ndan flaş açıklama! Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu organizasyonuyla bir araya gelen yaklaşık 150 Sivil Toplum Kuruluşu LGBT’ye karşı ‘Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de’ sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya destek veren STK’ların temsilcilerinin de olduğu basın açıklamasında LGBT faaliyetlerinin hızla arttığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 18 Eylül Pazar saat 14.30'da 30 bin kişiyle Beyazıt Meydanı’na yürüyerek miting yapılacağı aktarıldı.
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşunun desteği ile Saraçhane'de 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Hüdayi Vakfı, İsmail Ağa, Hakyol, Hayrat, İDDEF, Siyer Vakfı, Yedi Hilal, TÜGVA, Ülkü Ocakları, Yesevi Alperenler, Osmanlı Ocakları, İHH, İstanbul Aile Vakfı, HayDer gibi birçok STKnın temsilcisi de hazır bulundu.
Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan STK'ler adına basın açıklamasını okuyan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Başkanı Kürşat Mican, son yıllarda Türkiye ve dünyada LGBT faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi.
LGBT'lilerin sosyal medya başta olmak üzere sinemadan reklamlara, kitaplardan bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan sporculara kadar her kesimi ve her türlü kitle iletişim aracını etkin bir şekilde propaganda amacıyla kullandığını ifade eden Mican, ayrıca egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı kurarak yol alındığını belirtti.
"AİLENİN VE GENÇLİĞİN ÇÖKÜŞÜNE ÖN AYAK OLUYORLAR"
Geleneklerine bağlılığı ile bilinen Türkiye'de de bazı siyasi parti ve yöneticileri, kimi dernekler, kripto odaklar, bazı sanatçılar ve sporcuların da açıkça LGBT'lilere destek verdiğini vurgulayan Mican, "Milletin değerlerini, inançlarını, aile yapısını ve genç neslini koruması gereken siyasetçiler, akademisyenler, STK başkanları, psikiyatristler, sanat ve kültür dünyasındaki öncü insanlardan bazıları maalesef küresel çetenin dayatmasıyla tam tersi istikamette hareket ederek kendi kişisel ikballeri için milleti ateşe atmakta, toplumun dinamosu niteliğindeki ailenin ve gençliğin çöküşüne ön ayak olmaktadırlar. Bu durum Türkiye adına esef verici ve endişelendiricidir. Yapılan propaganda ve dayatmaların, genç nesillere yönelen en büyük tehditdir" ifadelerini kullandı.
"BİN YILLIK TÜRK-İSLAM YURDUNDA LGBT LOBİSİNİN GÜÇLENDİ"
Mican, son 20-30 yıldır bin yıllık Türk-İslam yurdu olan Türkiye'de LGBT lobisinin epeyce güçlendiğini savunarak, "Hızla artan dernek ve kulüp sayıları, üye sayıları, üniversite-lise yapılanmaları, sanatçıların sahnelerde paçavra bayraklarını açar hale gelmesi, sözde onur yürüyüşleri tertip etmeleri, bazı siyasilerden de açık açık destek bulmaları, bazı medya kuruluşlarında rahatça propagandalarını icra etmeleri, milletini ve mukaddesatını seven her bir vatan evladını dehşete düşürmektedir" diye konuştu.
"18 EYLÜL'DE BÜYÜK MİTİNG YAPILACAK"
Birçok STK'nin birleşmesiyle kurdukları Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak LGBT dernek ve yapılanmalarının kapatılması, propaganda faaliyetlerinin yasaklanması için ayrıca imza kampanyası düzenlediklerini ifade eden Mican, kısa sürede 150 bin imza topladıklarını aktardı. Mican, 18 Eylül Pazar saat 14.30'da 150 STK ile birlikte Saraçhane Parkı'nda toplanacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Bu sapkın örgütün tüm propaganda faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması, tüm aktivitelerinin yasaklanması, derneklerinin kapatılması, kutsal aile yapımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinden kirli ellerini çekmeleri için 'Aileni ve neslini koru: sapkınlığa dur de' mitingi düzenliyoruz. Devamında da Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş planlıyoruz. LGBT propaganda ve dayatmasının artan tehdit ve tehlikesine karşı toplumsal farkındalık oluşturma gayesindeyiz. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte Saraçhane Parkı'na bekliyoruz."
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