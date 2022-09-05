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İstanbul'un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde on saati bulacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanırken, en uzunu on saati bulacak. BEDAŞ'ın yaptığı duyuruda kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saat aralıklarında yapılacağına dair detaylar belli oldu. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın uyarı yaptığı ilçeler...

Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:12
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İstanbul’un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde on saati bulacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.

Elektrik kesintilerinin süresi 10 saati bulacak.

İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintilerinin listesi:

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İstanbul’un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde on saati bulacak
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İstanbul’un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde on saati bulacak
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İstanbul’un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde on saati bulacak
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İstanbul’un birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi! Bazı bölgelerde on saati bulacak