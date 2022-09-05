Nevşehir’de dehşete düşüren olay! Kızını mesajla taciz ettiğini öne sürdüğü genci önce kurşuna dizdi ardından boğazını kesti

Ardından açıklama yapan Öner, "Bugün Ayvalık köyümüzde iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptı. Cinayeti işleyen şahıs şu an gözetim altında bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN