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Son dakika hava durumu haberi: Patates büyüklüğünde dolu yağışı! Kastamonu'da çok sayıda araç arızalandı! İstanbul'da da sağanak yağış geri dönüyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Son dakika hava durumu haberi: Patates büyüklüğünde dolu yağışı! Kastamonu’da çok sayıda araç arızalandı! İstanbul’da da sağanak yağış geri dönüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Kastamonu'da etkili olan şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Neredeyse patates büyüklüğünde etkili olan dolu yağışı sonrası bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda ilde önümüzdeki günlerde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

PATATES BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞIŞI! VİDEO TIKLA İZLE

Yapılan uyarı sonrası Kastamonu'da patates büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

ULAŞIMA KAPATILDI

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı. Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

ARABALAR ÇALIŞMIYOR

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı. Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.

Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, "Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor." dedi.

YAĞIŞ SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m2), Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı (110 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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