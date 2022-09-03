Son dakika hava durumu haberi: Patates büyüklüğünde dolu yağışı! Kastamonu’da çok sayıda araç arızalandı! İstanbul’da da sağanak yağış geri dönüyor...

YAĞIŞ SÜRECEK

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Batı Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m2), Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı (110 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR