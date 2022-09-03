Alışveriş merkezinin tavanı çöktü! Kastamonu'daki AVM'de siren sesleri yükseldi...
Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış esnasında bir alışveriş merkezinin tavanı çöktü. Yaşanan olayda bir vatandaş yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Tavanın çökmesinin ardından AVM'de sirenlerin çaldığı ve vatandaşların büyük panik yaşadığı belirtildi.
Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında bir alışveriş merkezinin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Vatandaşların olay sırasında yaşadığı panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
TAVANDAN PARÇALAR DÜŞTÜ
Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak yağış sırasında il merkezinde bulunan AVM'nin tavanında çökme meydana geldi. Tavandan düşen parçaların kafasına isabet etmesi neticesinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alışveriş merkezinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise güvenlik amacı ile tahliye edildi. Alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri ve güvenlik görevlileri vatandaşları ve çalışanları içeri almadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güncel akaryakıt fiyatları... 3 Eylül benzin ve motorin ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa akaryakıt fiyatları...
- Hangi ülkede bugüne kadar Yaz Olimpiyatları düzenlenmemiştir?
- Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
- Hangisi maydanozgillerden değildir? Kim milyoner olmak ister sorusu
- Johannes Relleke hangisine 2443 kez maruz kalıp hayatta kalarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
- Geçtiğimiz aylarda Rusya'da bir galerinin güvenlik görevlisi, Sovyet ressam Anna Leporskaya'nın 1930'lardan kalma tablosundaki boş yüz şekillerine tükenmez kalemle hangisini çizmiştir?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne kadar oldu?
- EYT'lileri de kapsıyor! SGK'ya başvuru şartı yok! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanlar...
- KOSGEB hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? KOSGEB hibe desteği ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi açıklandı mı?
- Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
- AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF ikinci üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır?