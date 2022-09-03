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Alışveriş merkezinin tavanı çöktü! Kastamonu'daki AVM'de siren sesleri yükseldi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Alışveriş merkezinin tavanı çöktü! Kastamonu’daki AVM’de siren sesleri yükseldi...

Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış esnasında bir alışveriş merkezinin tavanı çöktü. Yaşanan olayda bir vatandaş yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Tavanın çökmesinin ardından AVM'de sirenlerin çaldığı ve vatandaşların büyük panik yaşadığı belirtildi.

Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında bir alışveriş merkezinin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Vatandaşların olay sırasında yaşadığı panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAVANDAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak yağış sırasında il merkezinde bulunan AVM'nin tavanında çökme meydana geldi. Tavandan düşen parçaların kafasına isabet etmesi neticesinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alışveriş merkezinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise güvenlik amacı ile tahliye edildi. Alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri ve güvenlik görevlileri vatandaşları ve çalışanları içeri almadı.

AVM'DE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan davanın çökmesinden hemen sonra vatandaşların yaşadığı panik ise cep telefonu ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde AVM'de siren çaldığı ve vatandaşların koşarak merdivenlerden inmeye çalıştığı görüldü.

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