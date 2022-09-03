Alışveriş merkezinin tavanı çöktü! Kastamonu’daki AVM’de siren sesleri yükseldi...

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alışveriş merkezinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise güvenlik amacı ile tahliye edildi. Alışveriş merkezinin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri ve güvenlik görevlileri vatandaşları ve çalışanları içeri almadı.