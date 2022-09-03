03 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağlıklı gıda yoksa ilaç çözüm değildir: Emine Erdoğan yeni projenin detaylarını açıkladı

Sağlıklı gıda yoksa ilaç çözüm değildir: Emine Erdoğan yeni projenin detaylarını açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
ABONE OL
Sağlıklı gıda yoksa ilaç çözüm değildir: Emine Erdoğan yeni projenin detaylarını açıkladı

Uluslararası Pediatri Kurumu heyeti ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Emine Erdoğan, “Özellikle toprağın ve suyun düzeltilip sağlıklı gıdaya ulaşılmasını sağlamak için çalışmalara ağırlık verilmeli. Sağlıklı gıda olmadan herhangi bir ilacın nihai çözüm olduğunu düşünmek mümkün değildir" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA